HIPAY : transfert vers Euronext Growth Paris approuvé

(AOF) - HiPay, la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, a annoncé que l'Assemblée générale des actionnaires avait approuvé le projet de transfert de la cotation de ses titres du compartiment C du marché Euronext Paris vers le marché Euronext Growth Paris, et conféré tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de mettre en œuvre ce transfert de marché de cotation. Le Conseil d'administration s'est réuni le même jour et a décidé de mettre en œuvre ce transfert.

Ce transfert doit permettre à HiPay Group d'être coté sur un marché mieux adapté à la taille de l'entreprise et à sa capitalisation boursière actuelle. HiPay Group entend bénéficier ainsi d'un cadre règlementaire plus souple, tout en continuant de bénéficier et d'offrir à l'ensemble de ses actionnaires, des avantages de la cotation et du dynamisme d'Euronext Growth.

