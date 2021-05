Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HiPay : transfert sur Euronext Growth le 27 mai Cercle Finance • 25/05/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - HiPay Group, fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, annonce le transfert de la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth Paris, effectif à compter de la séance de bourse du 27 mai. Ce transfert vise à permettre à HiPay d'être coté sur un marché mieux adapté à la taille de l'entreprise et à sa capitalisation boursière actuelle. Il entend bénéficier ainsi d'un cadre réglementaire plus souple. La cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émission d'actions nouvelles.

Valeurs associées HIPAY GROUP Euronext Paris -0.13%