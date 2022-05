HiPay maintient sa prévision d'une croissance à deux chiffres en 2022

(AOF) - HiPay a dévoilé un chiffre d’affaires en croissance de 2%, à 13,6 millions d’euros au premier trimestre pour un volume de paiements en croissance de 13% à 1,8 milliard d’euros. " La baisse du taux de chiffre d’affaires sur flux sur la période s’explique principalement par la suppression de certains moyens de paiement locaux utilisés par les clients Gaming, dont les volumes se sont reportés sur d’autres moyens de paiement moins rémunérateurs ", explique le spécialiste du paiement.

HiPay précise avoir enregistré sur cette période une activité commerciale dynamique dont l'impact sur le chiffre d'affaires devrait porter ses fruits en fin d'année. Il a recruté 75 nouveaux clients. HiPay confirme donc viser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres en 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

