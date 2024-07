Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HiPay: la croissance s'est ralentie au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 12:33









(CercleFinance.com) - HiPay s'inscrit en hausse mardi à la Bourse de Paris suite à la publication d'une croissance de son chiffre d'affaires de 10,5% au cours du 1er semestre.



Le spécialiste des technologies de paiement indique que la progression du volume total de paiements traités s'est pourtant limitée à 1,3% sur les six premiers mois de l'année, affectée par un contexte macroéconomique 'exigeant'.



La 'fintech' note que le ralentissement de l'inflation n'a pas permis de relancer la consommation des ménages, sachant que ses flux d'activité restent majoritairement connectés aux achats de consommateurs.



Sa croissance sur le premier semestre résulte essentiellement d'effets 'mix' favorables et de la vigueur du marché du jeu vidéo en ligne, combinée aux lancements opérationnels de nouveaux moyens de paiement.



Pour l'ensemble de l'exercice 2024, le groupe indique que ses projections font pour l'instant ressortir une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 6% et 9%, portée par la continuation des tendances observées au premier semestre et le lancement de nouveaux clients.



L'entreprise prévoit par ailleurs que sa rentabilité d'exploitation comme sa rentabilité nette atteignent un niveau égal ou supérieur à celui de 2023 (en termes de pourcentage de son chiffre d'affaires).



Cotée à la Bourse de Paris, l'action progressait de 1,6% mardi à la mi-journée suite à cette publication, portant à environ 11% ses gains depuis le début de l'année.





