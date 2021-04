HIPAY en repli après la publication des comptes annuels

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe n'a pas communiqué sur ses perspectives et il voit son titre reculer de 4,23% à 13,60 euros.

Le chiffre d'affaires a bondi 31 % à 45,7 millions d'euros à la faveur de volume de paiements en hausse 43%. La croissance organique du volume des paiements et du chiffre d'affaires provient pour 60% des clients existants au 1er janvier 2020, et pour 40% des clients signés sur la période. Le groupe revendique l'acquisition de 305 nouveaux clients grands comptes en Europe.

(AOF) - HiPay a dévoilé des résultats 2020 en nette amélioration grâce à la forte croissance de l'activité. Le résultat net du spécialiste des paiements est ressorti à -1,8 million d'euros contre -5,7 millions d'euros en 2019. L'Ebitda est ressorti à 3,4 millions d'euros contre 0,1 million d'euros en 2019. Outre sa forte croissance, HiPay bénéficie " d'une maîtrise des coûts opérationnels et de la masse salariale ".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.