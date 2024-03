Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HiPay: en chute après son CA 2023 information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - HiPay lâche près de 10% après l'annonce par la société de solutions de paiement d'un chiffre d'affaires annuel en hausse de 11% à 65,5 millions d'euros, mais avec une stagnation sur le seul quatrième trimestre en raison d'une base de comparaison plus élevée.



Porté par une dynamique de croissance continue, la fintech affiche à la clôture de son exercice une hausse du volume de paiements sur l'ensemble de 2023 de +27% par rapport à 2021 et de +11% par rapport à 2022.



HiPay indique observer une progression continue très soutenue dans le paiement omnicanal avec un chiffre d'affaires des transactions POS en points de vente en augmentation de 36,5% sur l'année par rapport à 2022.





Valeurs associées HIPAY GROUP Euronext Paris -21.75%