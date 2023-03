Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HiPay: arrivée d'un directeur général adjoint information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 12:32









(CercleFinance.com) - HiPay, un spécialiste des services de paiement, a annoncé mercredi la nomination d'Eric Meynard, un ancien consultant du cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, au poste de directeur général adjoint.



Le cadre dirigeant, qui affiche 25 années d'expérience, est notamment passé chez Precia Molen, un spécialiste du pesage industriel et commercial coté en Bourse, où il a exercé les fonctions de directeur administratif et financier, puis de directeur général délégué.



Dans ses nouvelles fonctions, il dirigera les services juridique et financier de la fintech, ainsi que ses ressources humaines.



Coté à la Bourse de Paris, le titre HiPay grignotait 0,2% mercredi à la Bourse de Paris à la suite de cette annonce.





Valeurs associées HIPAY GROUP Euronext Paris +0.22%