HIOLLE INDUSTRIES : exercice 2020 difficile, mais perspectives encourageantes

La trésorerie disponible et les perspectives de croissance pour 2021 permettent au directoire de proposer une distribution de dividendes à l'assemblée générale des actionnaires de 0,07 euro par action.

Le secteur " Ferroviaire et Aéronautique " (70.8 % du chiffre d'affaires consolidé) porté par des contrats de fournitures d'équipements câblés embarqués pluriannuels a affiché un net rebond sur le dernier trimestre (+15,1 %). Ce secteur a généré sur 2020 un Ebitda de 3,854 millions.

(AOF) - Hiolle Industries a réalisé en 2020 un résultat net en baisse de 96,2% à 79 0000 euros. Le résultat opérationnel de l'équipementier ferroviaire et aéronautique a reculé de 70,4% à 1,085 million, impacté par la baisse significative du chiffre d'affaires, les arrêts ou ralentissements de production liés aux confinements successifs et aux restrictions sanitaires. L'Ebitda s'établit à 4,46 millions, en repli de 40,8%. Le chiffre d'affaires consolidé s'est replié de 13% à 74,655 millions.

