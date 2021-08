Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hiolle Industries : cession de Team Turbo Machines information fournie par Cercle Finance • 10/08/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - Hiolle Industries annonce avoir cédé, après plusieurs mois de négociation et d'audits, sa participation de 80% au capital de sa filiale spécialisée dans la maintenance de turbo-alternateurs, Team Turbo Machines (TTM), au constructeur naval italien Fincantieri. Le directeur général et actionnaire à 20% de TTM restera à la direction de l'entreprise et accompagnera Fincantieri, qui compte profiter de cette acquisition pour renforcer les synergies avec sa division systèmes et composants mécaniques (DSCM). Cette cession va permettre à Hiolle Industries d'accélérer son développement dans ses activités 'coeur de métier' de production et de maintenance d'équipements électro-techniques, principalement pour les secteurs du ferroviaire et de l'aéronautique.

Valeurs associées HIOLLE INDUSTRIES Euronext Paris 0.00%