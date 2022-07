Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hiolle Industries: 1,16 million d'actions apportées à l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 08/07/2022 à 13:12









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce qu'à la clôture de son offre publique d'achat simplifiée (OPAS), le groupe familial Hiolle détient 8.698.166 actions Hiolle Industries représentant 92,33% du capital et au moins 94,30% des droits de vote de cette société.



Le Crédit Lyonnais a fait connaître que, pendant la durée de l'OPAS initiée par Hiolle Développement, soit du 24 juin au 7 juillet inclus, l'initiateur a acquis 1.160.500 actions Hiolle Industries sur le marché au prix unitaire de 4,70 euros.





