Hims propose le semaglutide générique d'Apotex au Canada après l'expiration du brevet de Novo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sriparna Roy

La plateforme de santé Hims & Hers Health

HIMS.N a annoncé jeudi qu'elle proposait désormais aux Canadiens atteints de diabète de type 2 une version générique du semaglutide, le principe actif du médicament phare Ozempic de Novo Nordisk NOVOb.CO , via sa plateforme.

Le semaglutide générique est fabriqué par Apotex Inc, la plus grande entreprise mondiale de santébasée au Canada, a précisé Hims, marquant ainsi la première offre internationale de GLP-1 générique de la plateforme de télésanté.

L'expiration du brevet de Novo sur le semaglutide a ouvert la voie à plusieurs fabricants de médicaments cherchant à pénétrer le marché canadien avec des versions génériques , qui sont essentiellement des copies de médicaments de marque.

Santé Canada avait approuvé le médicament d'Apotex plus tôt ce mois-ci. La semaine dernière, la société a lancé son médicament générique, Apo-Semaglutide Injection, indiqué pour le traitement hebdomadaire des adultes atteints de diabète de type 2.

Le laboratoire indien Dr Reddy's REDY.NS a également reçu le feu vert le mois dernier et a lancé sa version générique au Canada.

Le prix de l'Ozempic au Canada varie entre 200 $ CA (145,27 $ US) et 400 $ CA par mois, selon la posologie, la région et l'assurance.

"Lorsque des options plus abordables font leur apparition sur le marché du GLP-1, celui-ci devient plus dynamique et les prix baissent de manière générale. Cela profite aux patients partout, quel que soit l'endroit où ils se font soigner", a déclaré Sandy Van, médecin-chef chez Hims & Hers Canada.

Les Canadiens pourront bénéficier de plans personnalisés à partir de 149 dollars canadiens par mois, a indiqué la société.

La société de télésanté a déclaré qu'elle était ouverte à des partenariats avec d'autres fabricants au Canada, mais n'a pas donné plus de détails.

(1 $ = 1,3767 dollar canadien)