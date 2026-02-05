Hims lance une copie composée à 49 dollars de la pilule amaigrissante Wegovy

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hims et Hers Health proposeront les médicaments à un prix inférieur de 100 dollars à celui des médicaments de marque

L'action de Novo Nordisk tombe à son plus bas niveau depuis 2021

Les pharmacies continuent de vendre des versions composées du produit Novo aux États-Unis, même après l'examen de la FDA

La société de télésanté en ligne Hims and Hers Health HIMS.N offrira des copies composées de la nouvelle pilule amaigrissante Wegovy de Novo Nordisk

NOVOb.CO à un prix de lancement de 49 dollars par mois, a déclaré la société jeudi, soit environ 100 dollars de moins que la version de marque. L'action de Novo a accentué ses pertes en début de matinée et a perdu 8,6 % après l'annonce de la nouvelle. L'action de la société rivale Lilly a perdu 4 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

La version composée du traitement de Hims est fabriquée à partir du même ingrédient actif, le semaglutide, que celle du fabricant danois Novo Nordisk. Hims a déclaré que le prix de lancement de 49 dollars pour un mois passera à 99 dollars par mois pour ceux qui achètent un plan de cinq mois et paient d'avance. Le prix est plus élevé pour un abonnement de trois mois. Novo prévoit de facturer 199 dollars, sans abonnement.

Cette annonce intervient alors que Novo a averti mercredi que la pression sur les prix était sans précédent pour ses médicaments amaigrissants et a revu ses prévisions à la baisse. L'action de Novo a chuté jeudi à son plus bas niveau depuis juillet 2021.

PDG DE HIMS: "PLUS DE CHOIX", C'EST POSITIF POUR LES CLIENTS

Hims a déclaré que le traitement peut être adapté aux patients qui souhaitent atténuer les effets secondaires ou qui préfèrent la pilule à l'option injectable. "Nous sommes ravis de trouver des moyens de continuer à proposer des traitements de marque sur la plateforme dans toutes les spécialités. Plus de choix sur la plateforme est la meilleure chose pour les clients partout dans le monde", a déclaré Andrew Dudum, directeur général de Hims, dans un communiqué.

Novo a lancé le médicament au début du mois de janvier et a constaté une forte demande aux États-Unis, où il est disponible sur son site web de paiement direct au consommateur.

Un porte-parole de Novo Nordisk n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire. Le directeur financier de Novo, Karsten Munk Knudsen, a déclaré à Reuters lors d'une interview mercredi que le fabricant de médicaments était "toujours frustré" par la poursuite de la "commercialisation de masse d'un produit non approuvé par la FDA", et qu'il incombait à l'autorité de régulation et aux responsables politiques américains de s'attaquer à ce problème. "Il est très difficile de prédire si et quand le vent tournera", a déclaré M. Knudsen, en faisant référence au marché des préparations magistrales.

NOVO A MIS EN GARDE CONTRE LA PRESSION SUR LES PRIX Novo a déclaré mercredi que les clients se tournaient vers le marché du paiement en espèces et que les assureurs exigeaient des rabais importants après avoir accepté de baisser les prix à la demande de l'administration Trump, ce qui a fait chuter son action. Il est également confronté à la concurrence d'Eli Lilly

LLY.N , qui espère lancer sa propre pilule dans quelques mois.

Novo et Hims ont conclu un partenariat en 2025 permettant à Hims de proposer le Wegovy injectable, mais les deux sociétés se sont séparées, Novo affirmant que Hims avait commercialisé à tort des copies du Wegovy. Dudum, de Hims, a accusé Novo de tenter de contrôler la manière dont les cliniciens de Hims prennent leurs décisions.

Les préparations magistrales, dans lesquelles les pharmacies mélangent des ingrédients pour copier un médicament mais à des dosages différents, sont autorisées aux États-Unis lorsque le médicament est personnalisé pour un patient. Cette pratique est en plein essor, même si des copies de la version de marque sont facilement disponibles. Hims propose actuellement des versions composées du Wegovy injectable. Les préparations de masse sont autorisées lorsqu'un médicament est considéré comme une pénurie par les autorités de réglementation. Les produits de Novo ne sont pas en pénurie.

En septembre, la Food and Drug Administration a adressé un avertissement à Hims concernant la commercialisation de semaglutide composé, déclarant que des allégations telles que "même ingrédient actif qu'Ozempic et Wegovy" sont trompeuses, car les médicaments composés ne sont pas approuvés par la FDA.

En 2025, Hims a doublé la taille de ses installations à New Albany, dans l'Ohio. La société a déclaré jeudi que l'expansion lui permettait de fournir des traitements à un prix inférieur.

Novo Nordisk a déclaré que les États devraient limiter la fabrication en masse de copies de médicaments amaigrissants afin de protéger la sécurité des patients.