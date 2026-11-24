La société de télésanté Hims & Hers HIMS.N a annoncé mardi avoir commencé à proposer des traitements à base de testostérone au Royaume-Uni, dans le cadre de la poursuite de l'expansion de ses activités internationales.

Les options thérapeutiques comprennent l’enclomiphène, un comprimé non homologué qui stimule la production naturelle de testostérone, et le Testogel, un gel à base de testostérone commercialisé par Besins Healthcare et appliqué sur la peau.

Hims, dont la croissance a explosé grâce aux ventes de médicaments amaigrissants à base de GLP-1, propose déjà ces traitements aux États-Unis, en plus de la testostérone injectable. L’entreprise commercialise également des tests de dépistage et d’autres traitements hormonaux.

L’enclomiphène n’est pas autorisé à la vente au grand public au Royaume-Uni, en Europe ou aux États-Unis. Hims n’a pas immédiatement répondu à une question concernant la manière dont l’entreprise comptait s’y prendre pour proposer un médicament non autorisé à l’usage général.

Lors de petits essais cliniques, l’enclomiphène a permis d’atteindre des taux de testostérone comparables à ceux obtenus avec les gels transdermiques, sans entraîner la baisse de la production de spermatozoïdes observée avec les traitements traditionnels de substitution en testostérone. Il n’a toutefois pas montré d’effets bénéfiques clairs sur les symptômes, qui peuvent inclure une baisse de la libido, de la fatigue, un manque d’énergie, une prise de poids et des troubles de la concentration.

Le Dr Kultar Garcha, directeur médical des activités de Hims au Royaume-Uni et dans la zone EMEA, a déclaré que l’offre de l’entreprise pourrait améliorer l’accès à une intervention précoce et à des soins préventifs, soulignant que les approches en matière de diagnostic et de traitement de l’hypotestostéronémie varient d’un prestataire à l’autre au Royaume-Uni, ce qui ouvre la voie à des soins de télésanté plus standardisés.

“Les lignes directrices et les recommandations existent, mais nous devons nous éloigner de cette mentalité qui consiste à dire: “Je dois attendre que quelqu’un soit malade avant de vraiment agir””, a déclaré le Dr Garcha. “Nous adoptons une approche avant-gardiste et proactive.”

M. Garcha a indiqué qu’il s’attendait à ce que tant les clients existants que les nouveaux clients recourent à ces traitements, l’entreprise cherchant à élargir son offre et à traiter un éventail plus large de pathologies.

Les traitements à base de testostérone constituent désormais le deuxième secteur d’activité connaissant la plus forte croissance pour Hims aux États-Unis, a indiqué l’entreprise.

Les experts de la santé ont exprimé leurs inquiétudes concernant les traitements à la testostérone inutiles, notamment en raison de risques tels que l’infertilité, l’atrophie testiculaire, la formation de caillots sanguins et les complications cardiovasculaires.

M. Garcha a précisé que l’éligibilité des patients serait déterminée en fonction des symptômes, des taux de testostérone – notamment en vérifiant si ces taux avaient baissé au fil du temps – et de réévaluations fréquentes.

Les plans de traitement individuels pourraient également inclure des compléments vitaminiques et le tadalafil, un médicament contre la dysfonction érectile et générique du Cialis d’Eli Lilly LLY.N , a précisé Hims.

L’activité internationale a contribué à stimuler le nombre d’abonnements et à augmenter le chiffre d’affaires mensuel par abonné de 30 % par rapport à l’année précédente, mais a pesé sur les marges brutes.

En 2025, Hims a racheté Zava, une société basée à Londres qui prescrit et livre des médicaments amaigrissants au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et en Irlande.

Hims a indiqué s’attendre à une pression continue sur ses marges bénéficiaires, alors que la société investit dans le lancement de nouvelles gammes de produits. Hims a déclaré viser un chiffre d’affaires de 6,5 milliards de dollars d’ici 2030.