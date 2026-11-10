Hims & Hers subit une baisse de ses marges et revoit ses prévisions à la baisse

** Les actions de la société de télésanté Hims & Hers Health ( HIMS.N ) reculent de 3,8 % à 22,06 dollars en pré-ouverture
** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel d' s compris entre 3,13 et 3,15 milliards de dollars, contre une fourchette précédemment estimée entre 3,1 et 3,3 milliards de dollars
** La société revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice récurrent ajusté, qui s'établissent désormais entre 257 et 277 millions de dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 275 et 325 millions de dollars
** La société table sur un chiffre d’affaires au quatrième trimestre compris entre 875 millions et 895 millions de dollars, contre des estimations de 953,5 millions de dollars selon LSEG
** Déception sur plusieurs fronts alors que la faiblesse de l'activité devient plus visible, selon le cabinet d'analyse Morningstar
** Enregistre une perte nette de 33,0 millions de dollars au troisième trimestre, contre un bénéfice net de 15,8 millions de dollars un an plus tôt
** La marge brute trimestrielle a chuté à 57 %, contre 74 % un an plus tôt
** « De nombreux chantiers sont en cours, mais il est désormais nécessaire de retrouver des marges », déclare la société de courtage Leerink, qui abaisse son objectif de cours de 30 à 24 dollars
** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse de 29,3 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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