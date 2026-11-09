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Hims & Hers revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 en raison d'une contraction des marges
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 22:14

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hims & Hers Health HIMS.N a revu à la baisse lundi ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les plaçant dans une fourchette inférieure aux estimations de Wall Street, alors que ses marges brutes se sont contractées dans le contexte de son expansion sur le marché des médicaments de perte de poids de marque et à l’international.

La société table désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 3,13 et 3,15 milliards de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 3,1 à 3,3 milliards de dollars. Les analystes s’attendent à 3,21 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

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