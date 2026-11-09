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Hims & Hers revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026 en raison d'une contraction des marges
information fournie par Reuters 09/11/2026 à 22:39

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations au paragraphe 2, précisions tout au long du texte)

Hims & Hers Health HIMS.N a revu à la baisse lundi ses prévisions de bénéfice récurrent pour l'ensemble de l'exercice, les coûts plus élevés liés aux médicaments de marque destinés à la perte de poids et à l'expansion internationale ayant pesé sur les marges.

Le titre a reculé de 2 % lors d'une séance après-clôture marquée par une forte volatilité.

La croissance de l'activité de perte de poids et l'expansion internationale ont contribué à augmenter le nombre d'abonnements de la société et le chiffre d'affaires mensuel par client, mais son passage à des médicaments de marque plus coûteux destinés à la perte de poids a pesé sur les marges brutes.

La base d’abonnés de Hims a progressé de 13 % pour atteindre près de 2,8 millions, tandis que le chiffre d’affaires mensuel moyen par abonné a augmenté de 30 % pour s’établir à 105 dollars. La marge brute est tombée à 57 %, contre 74 % un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires aux États-Unis a progressé de 21 % pour atteindre 657,1 millions de dollars, tandis que le chiffre d’affaires international a plus que quadruplé, s’établissant à 233,3 millions de dollars.

La société table désormais sur un résultat opérationnel de 257 à 277 millions de dollars pour 2026, en baisse par rapport à ses prévisions antérieures de 275 à 325 millions de dollars.

Le chiffre d’affaires trimestriel total a progressé de 49 % pour atteindre 890,4 millions de dollars, soit un peu moins que l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 892,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Hims a enregistré une perte nette trimestrielle de 33 millions de dollars, contre un bénéfice net de 15,8 millions de dollars un an plus tôt.

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HIMS&HERS HLTH RG-A
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