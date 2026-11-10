Hims & Hers proposera des peptides dès novembre, après l'assouplissement des restrictions aux États-Unis

La société de santé Hims & Hers HIMS.N a annoncé lundi qu’elle commencerait à commercialiser trois produits de bien-être en novembre , dont un peptide qui n’a pas encore été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) américaine, après que les autorités de régulation ont assoupli les directives relatives à la formulation de ces produits qui ont suscité l’intérêt des adeptes du fitness et de la longévité.

Le lancement prévu en novembre par cette entreprise de télésanté comprendra le glutathion, un peptide non approuvé présenté comme un allié de l’anti-vieillissement et de la récupération sportive; la sermoréline, un peptide associé à la croissance; et le nicotinamide adénine dinucléotide, ou NAD+, une coenzyme qui joue un rôle dans le métabolisme cellulaire.

La société a indiqué qu’elle fabriquerait ultérieurement deux peptides très prisés, le BPC-157 et le TB-500, après que le ministre de la Santé Robert F. Kennedy Jr. eut déclaré le mois dernier qu’il autoriserait les pharmacies à les produire. À l’instar du glutathion, ces peptides n’ont pas fait l’objet d’une évaluation de la FDA en matière de sécurité et d’efficacité.

Le directeur général Andrew Dudum a déclaré que Hims fabriquerait également le BPC-157 et le TB-500 aux États-Unis . Ces deux peptides sont souvent pris ensemble pour améliorer la condition physique et favoriser la récupération, dans une combinaison communément appelée « Wolverine stack ».

Le gouvernement américain a assoupli les restrictions relatives à la préparation de certains peptides non approuvés, mais cette politique repose sur un pouvoir discrétionnaire d’application plutôt que sur une autorisation de la FDA.

Les peptides, de courtes chaînes d’acides aminés, ont connu un véritable essor au cours de l’année écoulée, portés par des influenceurs du bien-être qui en font la promotion pour des usages allant de l’anti-âge à la santé sexuelle.

Le secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., s’est prononcé en faveur d’un accès plus large aux peptides, se qualifiant lui-même de « grand fan » de ces traitements et affirmant que les restrictions poussaient les Américains à se tourner vers des produits potentiellement dangereux provenant de l’étranger.

Les détracteurs ont déclaré que cette nouvelle politique pourrait exposer les patients à des risques tels que la contamination, les impuretés et des effets secondaires inconnus, et ont fait valoir que les substances peptidiques devraient être soumises au processus standard d’autorisation de mise sur le marché de la FDA avant d’être fabriquées et prescrites.

Le directeur financier, Yemi Okupe, a déclaré que le chiffre d’affaires généré par ces traitements devrait rester négligeable tout au long de l’année.

LE RECOURS AUX MARQUES NUI AUX MARGES

Hims a également revu à la baisse lundi ses prévisions de bénéfice récurrent pour l’ensemble de l’année, les coûts plus élevés liés à sa réorientation vers les médicaments de marque destinés à la perte de poids et à son expansion internationale ayant pesé sur les marges.

Les actions de Hims & Hers ont reculé de plus de 3 % lors d’une séance après-clôture marquée par la volatilité.

La base d’abonnés de la société a progressé de 13 % par rapport à l’année précédente pour atteindre près de 2,8 millions, tandis que le chiffre d’affaires mensuel moyen par abonné a bondi de 30 % pour s’établir à 105 dollars.

Le directeur financier, M. Okupe, a déclaré dans une interview accordée à Reuters que les traitements contre la ménopause et les tests de testostérone avaient contribué à la hausse du chiffre d’affaires par abonné.

La marge brute a fortement chuté, passant de 74 % l’année précédente à 57 %, Hims s’étant orientée vers des médicaments de marque plus coûteux destinés à la perte de poids et ayant poursuivi son expansion à l’international.

« Cette compression des marges était prévisible », a déclaré Paul Cerro, directeur des investissements chez Cedar Grove Capital Management, qui détient des actions Hims.

« Tout cela s’inscrit dans le cadre de l’élargissement de leurs catégories de pathologies et de l’attraction d’un plus grand nombre d’abonnés. »

Hims a récemment conclu un accord pour proposer les médicaments contre l’obésité d’Eli Lilly LLY.N , venant s’ajouter à son partenariat existant avec Novo Nordisk NOVOb.CO . M. Okupe a déclaré que le partenariat avec Lilly devrait contribuer à améliorer la fidélisation de la clientèle.

Keonhee Kim, analyste chez Morningstar, a déclaré que la diversification accrue de l’offre de produits de perte de poids de marque contribuait à augmenter le chiffre d’affaires par abonné, mais continuerait à peser sur les marges brutes à court terme.

L'INTERNATIONAL COMPENSE LE RALENTISSEMENT AUX ÉTATS-UNIS

L’expansion internationale a constitué une autre source majeure de croissance, le chiffre d’affaires hors États-Unis ayant plus que quadruplé pour atteindre 233,3 millions de dollars.

Le chiffre d’affaires aux États-Unis a progressé de 21 % pour atteindre 657,1 millions de dollars. Hims a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les ramenant de 3,1 à 3,3 milliards de dollars à une fourchette comprise entre 3,13 et 3,15 milliards de dollars.

M. Kim a déclaré que le ralentissement de la croissance des activités de Hims aux États-Unis avait probablement entraîné ce manque à gagner, contrebalançant les gains importants générés par l’expansion internationale de l’entreprise.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 49 % pour atteindre 890,4 millions de dollars, un chiffre légèrement inférieur à l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 892,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré une perte nette trimestrielle de 33 millions de dollars, contre un bénéfice net de 15,8 millions de dollars un an plus tôt.