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« Hims & Hers » prend de l'ampleur alors que Lilly élargit l'accès aux médicaments amaigrissants via sa plateforme
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 13:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** L'action de la plateforme de télésanté Hims & Hers Health HIMS.N progresse de 7,6 % à 25,88 dollars en pré-ouverture

** Les deux entreprises annoncent que les médicaments anti-obésité d’Eli Lilly LLY.N , Zepbound et Foundayo, seront disponibles via la plateforme Hims & Hers dans le cadre d’un nouvel accord

** Les patients éligibles à qui ces traitements ont été prescrits par des professionnels de santé sur la plateforme peuvent bénéficier des tarifs « à la charge du patient » de Lilly sans quitter la plateforme Hims & Hers

** Zepbound, le traitement injectable contre l’obésité de Lilly, sera disponible à partir de 299 dollars par mois, tandis que Foundayo, le médicament oral contre l’obésité, sera proposé à partir de 149 dollars par mois

** HIMS indique que les patients peuvent bénéficier de consultations, recevoir des ordonnances si nécessaire et se faire livrer directement à domicile les médicaments de Lilly approuvés par la FDA

** HIMS affirme n’avoir jamais proposé de copies préparées sur mesure des médicaments anti-obésité GLP-1 de Lilly et s’est engagé à ne pas le faire à l’avenir

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 26 % depuis le début de l’année

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 367,370 USD NYSE -3,55%
HIMS&HERS HLTH RG-A
24,060 USD NYSE -9,74%
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