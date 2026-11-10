Hims & Hers en chute libre sous l'effet de la pression sur les marges et d'une révision à la baisse des prévisions

** Le titre HIMS.N de la société de télésanté Hims & Hers Health recule de 13,12 % à 19,93 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis sept mois

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel d' s compris entre 3,13 et 3,15 milliards de dollars, contre une fourchette précédemment estimée entre 3,1 et 3,3 milliards de dollars

** La société revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice récurrent ajusté, les ramenant à une fourchette comprise entre 257 et 277 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 275 à 325 millions de dollars

** La société table sur un chiffre d’affaires au quatrième trimestre compris entre 875 millions et 895 millions de dollars, contre des estimations de 953,5 millions de dollars selon LSEG

** Déception sur plusieurs fronts alors que la faiblesse de l'activité devient plus visible, selon le cabinet d'analyse Morningstar

** Enregistre une perte nette de 33,0 millions de dollars au troisième trimestre, contre un bénéfice net de 15,8 millions de dollars un an plus tôt

** La marge brute trimestrielle recule à 57 %, contre 74 % un an plus tôt

** « De nombreux chantiers sont en cours, mais il est désormais nécessaire de retrouver des marges », déclare la société de courtage Leerink, qui abaisse son objectif de cours de 30 à 24 dollars

** Au moins deux autres sociétés de courtage révisent leur objectif de cours à la baisse

** Compte tenu des mouvements enregistrés mardi , le titre affiche une baisse de 38 % depuis le début de l’année