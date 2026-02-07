 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hims & Hers cesse d'offrir des copies de la nouvelle pilule Wegovy de Novo Nordisk
information fournie par Reuters 07/02/2026 à 20:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de l'entreprise et du contexte à partir du paragraphe 2)

Hims & Hers HIMS.N a déclaré dans un communiqué samedi qu'il cesserait d'offrir l'accès à la pilule de semaglutide composée après que la Food and Drug Administration américaine a déclaré qu'elle prendrait des mesures contre le fournisseur de télésanté pour sa pilule de perte de poids de 49 $.

"Depuis le lancement de la pilule de semaglutide composée sur notre plateforme, nous avons eu des conversations constructives avec les parties prenantes de l'ensemble du secteur. En conséquence, nous avons décidé de ne plus offrir l'accès à ce traitement", a déclaré la société.

La FDA a déclaré vendredi à l'adresse qu'elle envisageait de restreindre les ingrédients GLP-1 utilisés dans les médicaments composés non approuvés que des sociétés telles que Hims et d'autres pharmacies composées ont commercialisés en tant qu'alternatives aux traitements autorisés, citant des préoccupations concernant la qualité, la sécurité et les violations potentielles de la loi fédérale.

La FDA a indiqué qu'elle transmettrait la société au ministère de la justice, mais n'a pas précisé si elle pourrait rapidement interrompre la vente du produit de Hims, la thérapie GLP-1 la moins chère sur le marché américain.

Reuters a rapporté jeudi que Hims commencerait à offrir des copies de la nouvelle pilule Wegovy de Novo Nordisk

NOVOb.CO à un prix de lancement de 49 $ par mois, soit environ 100 $ de moins que le produit de marque.

Valeurs associées

HIMS&HERS HLTH RG-A
23,015 USD NYSE -1,94%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank