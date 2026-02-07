Hims & Hers cesse d'offrir des copies de la nouvelle pilule Wegovy de Novo Nordisk

Hims & Hers HIMS.N a déclaré dans un communiqué samedi qu'il cesserait d'offrir l'accès à la pilule de semaglutide composée après que la Food and Drug Administration américaine a déclaré qu'elle prendrait des mesures contre le fournisseur de télésanté pour sa pilule de perte de poids de 49 $.

"Depuis le lancement de la pilule de semaglutide composée sur notre plateforme, nous avons eu des conversations constructives avec les parties prenantes de l'ensemble du secteur. En conséquence, nous avons décidé de ne plus offrir l'accès à ce traitement", a déclaré la société.

La FDA a déclaré vendredi à l'adresse qu'elle envisageait de restreindre les ingrédients GLP-1 utilisés dans les médicaments composés non approuvés que des sociétés telles que Hims et d'autres pharmacies composées ont commercialisés en tant qu'alternatives aux traitements autorisés, citant des préoccupations concernant la qualité, la sécurité et les violations potentielles de la loi fédérale.

La FDA a indiqué qu'elle transmettrait la société au ministère de la justice, mais n'a pas précisé si elle pourrait rapidement interrompre la vente du produit de Hims, la thérapie GLP-1 la moins chère sur le marché américain.

Reuters a rapporté jeudi que Hims commencerait à offrir des copies de la nouvelle pilule Wegovy de Novo Nordisk

NOVOb.CO à un prix de lancement de 49 $ par mois, soit environ 100 $ de moins que le produit de marque.