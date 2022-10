Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hilton: vise un bénéfice entre 1 219 MS et 1 240 M$ en 2022 information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 12:55









(CercleFinance.com) - Hilton a annoncé aujourd'hui ses résultats du troisième trimestre 2022. Le BPA dilué s'est établi à 1,26 $ pour le troisième trimestre et le BPA dilué, ajusté pour tenir compte des éléments spéciaux, à 1,31 $.



Le bénéfice net s'est établi à 346 millions de dollars pour le troisième trimestre, dépassant la limite supérieure des prévisions.



Le RevPAR comparable a augmenté de 29,9%, sur une base neutre en termes de devises, pour le troisième trimestre par rapport à la même période en 2021. Il a augmenté de 5,0 % par rapport à la même période en 2019. Le groupe compte 12 100 chambres supplémentaires au cours de la période.



Le RevPAR comparable pour l'ensemble de l'année 2022 devrait augmenter de 40 % à 43 % par rapport à 2021. Le bénéfice net pour l'exercice devrait se situer entre 1 219 millions de dollars et 1 240 millions de dollars.





