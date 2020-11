Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hilton : une perte trimestrielle de 81 millions d'USD Cercle Finance • 04/11/2020 à 17:20









(CercleFinance.com) - A l'issue du 3e trimestre, le groupe Hilton enregistre une perte de 81 millions de dollars, soit un BPA de -0,28 dollar, moins bien que le consensus, et loin des 290 millions de dollars de bénéfices enregistré au 3e trimestre 2019. Sur les neuf premiers mois de l'année, la perte nette atteint 495 millions d'USD, soit un BPA de -1,76 dollar. Au troisième trimestre de 2020, Hilton a ouvert 133 nouveaux hôtels soit 17100 chambres à travers le monde. Les résultats reflètent toutefois l'impact de la pandémie et le groupe a suspendu les rachats d'actions et le paiement de dividendes depuis mars 2020 afin de préserver le capital et maintenir ses liquidités.

