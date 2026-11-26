Le groupe hôtelier renforce son partenariat avec le conglomérat vietnamien Sun Group, portant à dix le nombre d'établissements prévus dans le pays.

Hilton annonce la signature de quatre nouveaux accords hôteliers avec son partenaire vietnamien Sun Group, sur l'île de Phu Quoc et sur l'île voisine de Hon Thom.

Dans le détail, trois hôtels sont attendus pour le quatrième trimestre 2028 sur l'île de Hon Thom, sous les enseignes Signia by Hilton, Canopy by Hilton et Tapestry Collection by Hilton. Le quatrième, sous la marque Tempo by Hilton, sera situé sur l'île principale de Phu Quoc et devrait ouvrir pour la fin de l'année 2029. En tout, ces quatre nouveaux établissements compteront 2 369 chambres.

Avec ces accords, le partenariat entre Hilton et Sun Group portera sur dix hôtels au total et plus de 5 000 chambres au Vietnam, répartis entre neuf marques du groupe hôtelier. Hilton exploite actuellement 25 hôtels dans le pays, qui constitue son troisième portefeuille le plus important en Asie du Sud-Est.