Hilton revoit à la baisse ses prévisions de recettes pour 2025 en raison de la faiblesse de la demande de voyages aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les estimations des analystes aux paragraphes 6 et 7, ainsi que le contexte et les détails du communiqué dans son ensemble)

L'opérateur hôtelier Hilton Worldwide

HLT.N a revu à la baisse ses prévisions de revenus de chambres pour 2025, signalant que la faiblesse de la demande de voyages persisterait alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses discrétionnaires.

La demande de voyages aux États-Unis a pris un coup, les ménages craignant qu'une politique tarifaire changeante n'entraîne une hausse du prix des biens et ne réduise leur pouvoir d'achat.

Le directeur général Christopher Nassetta a déclaré en juillet qu'il s'attendait à ce que la demande sur le marché américain, qui représente environ 65 % du nombre total de chambres de la société, ne commence à se normaliser qu'à partir du quatrième trimestre.

Le revenu par chambre disponible de Hilton aux États-Unis (RevPAR), un indicateur crucial pour l'industrie hôtelière, a chuté de 2,3 % au cours du troisième trimestre. Ses hôtels de catégorie moyenne et économique ont également baissé, reflétant des budgets plus serrés et une réduction des dépenses discrétionnaires parmi les clients soucieux de leur budget.

En revanche, le RevPAR de ses établissements de luxe, tels que le LXR et le Conrad, a connu une forte croissance, car les voyageurs aisés et économiquement résistants ont continué à dépenser.

Cela a contribué au chiffre d'affaires total de Hilton pour le trimestre clos en septembre, qui s'est élevé à 3,12 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 3,01 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG, ce qui a fait grimper les actions de 3 % dans les échanges de pré-marché.

La société mère du Waldorf Astoria a également affiché un bénéfice ajusté de 2,11 dollars par action, contre 2,06 dollars estimés par Wall Street.

La société basée à McLean, en Virginie, s'attend maintenant à ce que le RevPAR pour l'ensemble de l'année augmente jusqu'à 1 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse allant jusqu'à 2 %.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action de 7,97 $ à 8,06 $ en 2025, plus élevé que les 7,83 $ à 8 $ par action qu'elle avait précédemment prévus.