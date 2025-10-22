 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 245,15
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hilton revoit à la baisse ses prévisions de recettes pour 2025 en raison de la faiblesse de la demande de voyages aux États-Unis
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 12:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les estimations des analystes aux paragraphes 6 et 7, ainsi que le contexte et les détails du communiqué dans son ensemble)

L'opérateur hôtelier Hilton Worldwide

HLT.N a revu à la baisse ses prévisions de revenus de chambres pour 2025, signalant que la faiblesse de la demande de voyages persisterait alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses discrétionnaires.

La demande de voyages aux États-Unis a pris un coup, les ménages craignant qu'une politique tarifaire changeante n'entraîne une hausse du prix des biens et ne réduise leur pouvoir d'achat.

Le directeur général Christopher Nassetta a déclaré en juillet qu'il s'attendait à ce que la demande sur le marché américain, qui représente environ 65 % du nombre total de chambres de la société, ne commence à se normaliser qu'à partir du quatrième trimestre.

Le revenu par chambre disponible de Hilton aux États-Unis (RevPAR), un indicateur crucial pour l'industrie hôtelière, a chuté de 2,3 % au cours du troisième trimestre. Ses hôtels de catégorie moyenne et économique ont également baissé, reflétant des budgets plus serrés et une réduction des dépenses discrétionnaires parmi les clients soucieux de leur budget.

En revanche, le RevPAR de ses établissements de luxe, tels que le LXR et le Conrad, a connu une forte croissance, car les voyageurs aisés et économiquement résistants ont continué à dépenser.

Cela a contribué au chiffre d'affaires total de Hilton pour le trimestre clos en septembre, qui s'est élevé à 3,12 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes de 3,01 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG, ce qui a fait grimper les actions de 3 % dans les échanges de pré-marché.

La société mère du Waldorf Astoria a également affiché un bénéfice ajusté de 2,11 dollars par action, contre 2,06 dollars estimés par Wall Street.

La société basée à McLean, en Virginie, s'attend maintenant à ce que le RevPAR pour l'ensemble de l'année augmente jusqu'à 1 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse allant jusqu'à 2 %.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action de 7,97 $ à 8,06 $ en 2025, plus élevé que les 7,83 $ à 8 $ par action qu'elle avait précédemment prévus.

Valeurs associées

HILTN WRLD HLDGS
266,330 USD NYSE +2,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photo publiée par le service de presse de la présidence ukrainienne, le 22 octobre 2025, du Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre (d) accueillant le président ukrainien Volodymyr Zelensky (g) à son arrivée à l'aéroport d'Oslo ( Service de presse de la présidence ukrainienne / Handout )
    Tournée de Zelensky en Europe, sommet Trump-Poutine toujours d'actualité selon Moscou
    information fournie par AFP 22.10.2025 13:35 

    Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a entamé mercredi par la Norvège une tournée dans plusieurs pays européens pour obtenir plus d'aide face à Moscou, qui a assuré de son côté que le sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump était toujours d'actualité. ... Lire la suite

  • Avatars de l'univers de jeux vidéo Roblox. (Crédit: / Roblox)
    L'Irak interdit la plateforme de jeux américaine Roblox pour des raisons de sécurité des enfants
    information fournie par Reuters 22.10.2025 13:22 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 20 octobre pour ajouter un commentaire de Roblox dans les ... Lire la suite

  • L'entrée de la prison de la Santé à Paris, le 6 novembre 2020 ( AFP / BERTRAND GUAY )
    En prison, Nicolas Sarkozy protégé par deux policiers
    information fournie par AFP 22.10.2025 13:22 

    Deux policiers en prison autour de Nicolas Sarkozy: l'ancien président, incarcéré depuis mardi à la prison de la Santé, est accompagné par deux officiers de sécurité "eu égard à son statut et aux menaces qui pèsent sur lui", un dispositif qui hérisse un syndicat ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.10.2025 13:19 

    (Actualisé avec Texas Instruments, Hilton, AT&T, Mattel, Tesla, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,01% pour

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank