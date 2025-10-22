Hilton revoit à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2025 en raison de la faiblesse de la demande de voyages aux États-Unis

Hilton revoit à la baisse ses prévisions de recettes pour 2025 en raison de la faiblesse de la demande de voyages aux États-Unis

Les hôtels de luxe ont surperformé, les hôtels économiques et les hôtels de catégorie moyenne ont été moins performants

Révision à la hausse des prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année malgré la baisse du RevPAR

L'opérateur hôtelier Hilton Worldwide

HLT.N a revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires des chambres pour 2025, signalant que la faiblesse de la demande de voyages persisterait alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses discrétionnaires.

La demande de voyages aux États-Unis a pris un coup, les ménages craignant qu'une politique tarifaire changeante n'entraîne une hausse du prix des biens et ne réduise leur pouvoir d'achat.

Le directeur général Christopher Nassetta a déclaré en juillet qu'il s'attendait à ce que la demande sur le marché américain, qui représente environ 65 % du nombre total de chambres de la société, ne commence à se normaliser qu'au quatrième trimestre.

Le revenu par chambre disponible de Hilton (RevPAR), un indicateur crucial pour l'industrie hôtelière, a chuté de 2,3 % sur le marché américain au cours du troisième trimestre.

L'activité des hôtels de taille moyenne et des hôtels économiques a également baissé. Mais le RevPAR dans ses établissements de luxe, tels que le LXR et le Conrad, a enregistré une forte croissance, les voyageurs aisés et économiquement résistants continuant à dépenser.

Cela a contribué au chiffre d'affaires total de Hilton pour le trimestre clos en septembre, qui s'est élevé à 3,12 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation moyenne des analystes qui était de 3,01 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté de 2,11 dollars par action de la société mère Waldorf Astoria a également dépassé les estimations des analystes, qui étaient de 2,06 dollars.

La société s'attend maintenant à ce que la croissance nette des unités (NUG), ou les nouveaux ajouts d'hôtels, augmente de 6,5 % à 7 % en 2025, par rapport à sa prévision précédente de croissance de 6 % à 7 %.

"L'amélioration du NUG face aux vents contraires du RevPAR et du développement devrait être bien prise", a déclaré Richard Clarke, analyste chez Bernstein, dans une note.

Les actions de Hilton étaient en hausse de 2,7 % dans les échanges avant bourse.

La société basée à McLean, en Virginie, s'attend à ce que le RevPAR augmente de 1 % sur l'ensemble de l'année, alors qu'elle prévoyait précédemment une hausse de 2 %.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action de 7,97 à 8,06 dollars en 2025, ce qui est supérieur aux 7,83 à 8 dollars par action qu'elle avait précédemment prévus.