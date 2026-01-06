 Aller au contenu principal
Hilton retire l'hôtel de Minneapolis de son système en raison de l'annulation d'une réservation
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 16:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires de Hilton et du ministère de la sécurité intérieure, nouveaux à partir du paragraphe 2)

Hilton Worldwide Holdings HLT.N a supprimé de son système l'hôtel de Minneapolis qui avait annulé les réservations des agents de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), a indiqué l'opérateur hôtelier dans un post sur X mardi.

Après que des agents de l'ICE ont réservé des chambres en utilisant des courriels et des tarifs officiels du gouvernement, Hilton a annulé leurs réservations, a déclaré le département de la sécurité intérieure dans un message sur la plateforme de médias sociaux X lundi.

"Nous prenons des mesures immédiates pour supprimer cet hôtel de nos systèmes. Hilton est, et a toujours été, un lieu accueillant pour tous", indique le communiqué de Hilton. Dans une déclaration précédente, la société a indiqué que l'hôtel en question était détenu et exploité de manière indépendante.

