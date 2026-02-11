Hilton prévoit une croissance du chiffre d'affaires des chambres inférieure aux attentes en raison du ralentissement de la demande de voyages aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

L'opérateur hôtelier Hilton Worldwide Holdings HLT.N a prévu pour 2026 une croissance du revenu par chambre disponible (RevPAR) inférieure aux attentes de Wall Street ce mercredi, signalant un ralentissement de la demande de voyages aux Etats-Unis.

Dans un contexte économique plus difficile qui pousse les voyageurs soucieux de leur budget à réduire leurs dépenses, les hôtels voient la demande se tasser dans leurs offres économiques et de milieu de gamme.

Dans le même temps, les clients aisés continuent de payer pour des expériences haut de gamme, et les marges plus élevées de ces offres aident les opérateurs à amortir le choc sur les bénéfices.

Au quatrième trimestre, le RevPAR, un indicateur clé de l'hébergement qui mesure le taux journalier moyen et le taux d'occupation, a baissé dans ses établissements de milieu de gamme et économiques, tandis que le RevPAR dans ses hôtels de luxe, y compris Waldorf Astoria et Conrad, a enregistré une forte croissance.

La société basée à McLean, en Virginie, prévoit une croissance de 1 % à 2 % du chiffre d'affaires des chambres pour l'ensemble de l'année, contre 2,05 % estimés par les analystes, d'après les données compilées par LSEG.

Le tourisme mondial a augmenté de 6,7 % en 2025, mais les États-Unis ont connu une baisse de 6 % des visiteurs étrangers, reflétant probablement des préoccupations telles que des politiques d'immigration plus strictes, selon les données du Conseil mondial du voyage et du tourisme.

La société mère DoubleTree a enregistré un bénéfice ajusté de 2,08 dollars par action au quatrième trimestre, contre 1,76 dollar par action il y a un an.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 3,09 milliards de dollars, contre 2,78 milliards de dollars l'année précédente.