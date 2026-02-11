 Aller au contenu principal
Hilton prévoit une baisse de la croissance des recettes par chambre en raison de la faiblesse des voyages à bas prix
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des éléments de contexte, compare avec les estimations dans les paragraphes 8 et 9)

Hilton Worldwide Holdings HLT.N a prévu mercredi une croissance RevPAR 2026 inférieure aux attentes de Wall Street, citant un ralentissement des dépenses des voyageurs soucieux de leur budget, même si la forte demande pour les voyages haut de gamme l'a aidé à dépasser les estimations de bénéfices du quatrième trimestre.

Dans un contexte économique plus difficile qui pousse les voyageurs soucieux de leur budget à réduire leurs dépenses, les hôtels voient la demande se tasser dans leurs offres économiques et de milieu de gamme.

Les clients aisés continuent de dépenser pour des expériences haut de gamme, les marges plus élevées des établissements de luxe compensant la faiblesse des autres établissements.

Au quatrième trimestre, le revenu par chambre disponible, un indicateur clé de l'hébergement qui mesure le taux journalier moyen et le taux d'occupation, a baissé dans ses établissements de milieu de gamme et économiques, alors qu'il a enregistré une forte croissance dans ses hôtels de luxe, qui comprennent Waldorf Astoria et Conrad.

La société basée à McLean, en Virginie, s'attend à une croissance de 1 % à 2 % de son chiffre d'affaires annuel par chambre, contre 2,05 % estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le tourisme mondial a augmenté de 6,7 % en 2025, mais les États-Unis ont enregistré une baisse de 6 % du nombre de visiteurs étrangers , reflétant probablement des préoccupations telles que des politiques d'immigration plus strictes, selon les données du Conseil mondial du voyage et du tourisme (World Travel and Tourism Council).

Au début du mois, la U.S. Travel Association a déclaré que la demande de chambres d'hôtel avait baissé en décembre de 0,1 % par rapport à l'année précédente, et que les voyages à l'étranger avaient diminué de 1,3 % par rapport à l'année précédente. "L'intérêt pour les voyages reste fort, même dans un contexte d'incertitude économique plus large", a déclaré le groupe industriel.

Le tourisme international dans le pays pourrait être stimulé par la prochaine Coupe du monde de la FIFA . En début de semaine, Marriott a également laissé entendre que la Coupe du monde entraînerait une croissance de son RevPAR mondial.

La société mère DoubleTree a enregistré un bénéfice ajusté de 2,08 dollars par action au quatrième trimestre, contre 1,76 dollar par action il y a un an. Les analystes s'attendaient en moyenne à 2,02 dollars par action.

Le chiffre d'affaires total pour le trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 3,09 milliards de dollars, contre 2,78 milliards de dollars un an plus tôt. Les analystes tablaient en moyenne sur 2,99 milliards de dollars.

Valeurs associées

HILTN WRLD HLDGS
323,790 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

