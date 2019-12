Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hilton : lance la marque Tapestry Collection à Paris Cercle Finance • 16/12/2019 à 12:05









(CercleFinance.com) - Hilton annonce la signature d'un accord de franchise avec le Groupe Dokhan Luxury Hotels pour l'ouverture de l'hôtel Le Belgrand Hôtel Paris Champs-Élysées, Tapestry Collection by Hilton. Cet hôtel est le premier de l'enseigne Tapestry Collection en France, avec une ouverture prévue au premier trimestre 2020. Situé dans le 16ème arrondissement de Paris, cet hôtel se trouve à proximité des principales activités touristiques de la ville, dont l'Arc de Triomphe et les Champs-Élysées. ' Le Belgrand Hôtel Paris Champs-Élysées, Tapestry Collection by Hilton vient compléter le portefeuille de 36 hôtels Hilton en France, soit près de 6 500 chambres, déjà commercialisées ou en développement dans tout le pays ' indique le groupe.

Valeurs associées HILTN WRLD HLDGS NYSE +0.64%