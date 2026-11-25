Le groupe hôtelier américain enrichit son portefeuille dans la région avec l'ouverture d'un établissement de 41 chambres.
Hilton annonce l'ouverture de The Lan Kwai Fong, le premier hôtel de sa marque Tapestry Collection by Hilton à Hong Kong. L'établissement compte 41 chambres et deux espaces de restauration.
Avec cette ouverture, Hilton étoffe son portefeuille de marques présentes à Hong Kong. Les enseignes Conrad Hotels & Resorts, Motto by Hilton et Hilton Garden Inn y étaient déjà présentes.
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