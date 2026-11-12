Hilton classé deuxième meilleur employeur d'Asie du Sud-Est

Le groupe conserve pour la deuxième année consécutive sa place de meilleur employeur du secteur hôtelier dans la région, selon le palmarès Fortune des 100 meilleures entreprises où travailler en 2026.

Hilton se classe deuxième du palmarès Fortune des 100 meilleures entreprises où travailler en Asie du Sud-Est en 2026. Il conserve ainsi, pour la deuxième année consécutive, sa place de meilleur employeur du secteur hôtelier dans la région. Ce palmarès repose sur les réponses confidentielles de plus de 1,3 million de salariés répartis dans dix pays.

"L'hospitalité repose avant tout sur les relations humaines, et la manière dont nous accompagnons et prenons soin de nos équipes a une incidence directe sur les expériences que nous proposons à nos clients", a réagi Alexandra Murray, vice-présidente régionale et responsable de Hilton pour l'Asie du Sud-Est.

Le groupe a annoncé l'année dernière vouloir pourvoir au moins 30 000 nouveaux postes en Asie-Pacifique d'ici 2030. Pour développer sa marque employeur, il a notamment mis en place un programme de formation des futurs cadres en Asie du Sud-Est et un dispositif de travail flexible baptisé "GoFlexi!". Hilton a par ailleurs obtenu le statut "Legend" de Great Place to Work à Singapour, une distinction réservée aux entreprises figurant durablement parmi les meilleurs employeurs du pays.