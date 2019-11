Hilbert Investment Solutions recrute une Responsable Middle-Office

(AOF) - Hilbert Investment Solutions, spécialiste dans la conception et la distribution de solutions d'investissement sur mesure et de produits structurés continue d'étoffer son équipe en accueillant Sandrine Capdevert dans son staff en qualité de responsable middle-office.

Titulaire d'un DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) option Finance Comptabilité, elle dispose de plus de 20 ans d'expérience dans la Finance et plus particulièrement en Middle-Back-Office Titres en Banque de réseau, Banque privée, Société de gestion, Société d'investissement et en Cabinet de Gestion de Patrimoine.