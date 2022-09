Hilbert Investment Solutions lance "Hilbert PER Protect 90"

(AOF) - Hilbert Investment Solutions annonce le lancement de "Hilbert PER Protect 90". S'adressant aux épargnants désireux de préparer leur retraite, ce PER bancaire est accessible à partir d'un versement initial de 10 000 euros. Il propose à ses clients une gestion individualisée et une protection permanente de 90% des contributions à travers une protection apportée par le gérant via un contrat d'assurance souscrit auprès de Great Lakes Insurance SE, société du groupe Munich RE.

Le déploiement de Hilbert PER Protect 90 s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Hilbert Investment Solutions d'accompagner ses clients vers de l'épargne de long terme.