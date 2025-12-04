 Aller au contenu principal
Hikvision conteste la décision des États-Unis d'étendre les mesures de répression à l'encontre des équipements de télécommunications chinois
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 04:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant chinois Hikvision a déclaré mercredi que sa filiale américaine avait contesté une nouvelle règle de la Commission fédérale des communications qui permet à Washington de renforcer les règles relatives aux équipements de télécommunications fabriqués par des entreprises chinoises considérées comme présentant des risques pour la sécurité.

En octobre, l'autorité américaine de régulation des télécommunications a voté par 3 voix contre 0 pour bloquer les nouvelles approbations d'appareils contenant des pièces provenant d'entreprises figurant sur sa "liste couverte" et pour permettre à l'agence d'interdire, dans certains cas, des équipements déjà approuvés.

Hikvision a déclaré avoir déposé une requête en révision judiciaire de la décision de la FCC, arguant que la commission a outrepassé son autorité et "cherche à restreindre rétroactivement des autorisations légales sans base juridique ou probante suffisante".

