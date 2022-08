HighCo : un bénéfice net par action ajusté en hausse de 2% au premier semestre

(AOF) - La société HighCo, spécialisée en data marketing et communication, a publié ses résultats pour le premier semestre 2022. Le groupe enregistre un bénéfice net par action (BNPA) ajusté de 0,29 euro, en hausse de 2% par rapport au premier semestre 2021 (0,28 euro). La marge brute s'améliore de 1,3% à 38,31 millions d'euros. Le digital, en croissance de 2,8%, représente près de deux tiers des activités (65,3%), tandis que les activités offline fléchissent légèrement de 1,3% mais résistent néanmoins.

La marge opérationnelle semestrielle progresse de 90 points de base par rapport au premier semestre 2021 (25,1%) pour s'établir à 26%.

Par zone géographique, la France affiche une marge brute de 33,19 millions d'euros en croissance de 2,2% au premier semestre et représente 86,6% de la marge brute du groupe sur la période.

A l'international,les activités sont en repli de 3,9% à 5,11millions d'euros et représentent 13,3% de la marge brute du groupe. La part du digital dans les activités internationales représente 61,1% de la marge brute.

La croissance d'activité publiée au premier semestre 2022 et la hausse des résultats semestriels permettent au groupe de réitérer ses perspectives sur l'exercice global, ce qui correspondrait à une légère croissance de la marge brute (MB 2021 : 76,52 millions d'euros) ainsi qu'à une progression de la marge opérationnelle de 50 points de base (marge opérationnelle 2021 : 20,3%).

Didier Chabassieu, président du directoire, commente : "HighCo affiche un premier semestre solide financièrement avec une croissance d'activité conforme aux anticipations et une nouvelle progression de sa rentabilité. Sous l'impulsion d'une gouvernance en renouvellement, le groupe poursuit le développement de ses relais de croissance, en s'appuyant sur l'expertise de ses équipes, la force d'innovation de son start-up studio et sa forte capacité d'investissement."

Coup de frein pour la croissance de la publicité en ligne

Après une année record en 2021, les annonceurs sont désormais plus prudents. Au premier trimestre, la publicité en ligne a enregistré une croissance limitée à 7 % pour Meta, le niveau le plus faible depuis son entrée en Bourse en 2012. L'ex-Facebook est particulièrement impacté par le nouveau système d'Apple qui restreint le ciblage publicitaire. En effet, les applications dans les iPhone doivent désormais demander à leurs utilisateurs si leurs données peuvent être partagées avec des tiers à des fins publicitaires. Selon un spécialiste du secteur, le manque à gagner pour Facebook, YouTube, Twitter et Snapchat pourrait avoisiner 16 milliards de dollars en 2022.