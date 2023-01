Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HighCo: performances 2022 supérieures aux attentes information fournie par Cercle Finance • 26/01/2023 à 12:34









(CercleFinance.com) - Le groupe français de marketing et de communication HighCo a fait état jeudi de performances financières supérieures aux attentes au titre de son exercice 2022.



Dans un communiqué, la société dit prévoir une marge opérationnelle de 21% sur l'ensemble de l'exercice écoulé, soit une hausse de 70 points de base par rapport à 2021, supérieure à son objectif de 20,8%.



HighCo dit avoir bénéficié d'une légère croissance de son activité, qui a été portée par la bonne dynamique de ses activités dans le mobile (+12,2%), qui ont porté le digital à deux tiers de la marge brute du groupe.



Cette croissance, conjuguée à une bonne maîtrise des coûts, lui a permis de dégager une solide rentabilité opérationnelle et de recommander le versement d'un dividende en très forte hausse (+25%) à 0,40 euro par action, un montant record dans l'histoire de la société.



Suite à toutes ces annonces, l'action grimpait de 6,5% jeudi à la Bourse de Paris.





