High Co vise une nouvelle croissance de son activité en 2022

(AOF) - High Co a réalisé en 2021 un bénéfice net ajusté de 8,71 millions d'euros, en hausse de 51%. La marge opérationnelle ajustée a progressé de 390 points de base par rapport à 2020 pour s’afficher à 20,3%. La croissance d'activité alliée à la bonne maîtrise des coûts permet d'afficher un Résultat des Activités Ordinaires ajusté en progression de 27,6% par rapport à 2020, à 15,54 millions d'euros. Le RAO ajusté a notamment bondi de 34,1% en France à 13,42 millions d'euros.

L'activité, en hausse de 3,2% à 76,52 millions d'euros, a été principalement soutenue par le Digital, en croissance de 2,6%, qui représente désormais plus des deux tiers des revenus, en particulier grâce à des activités Mobile très bien orientées (+6,8%). Par ailleurs, les bonnes performances des activités offline (+4,5%) ont bénéficié d'une base de comparaison favorable.

Un Dividende de 0,32 euro par action sera proposé à l'assemblée générale de mai 2022, en hausse de 18,5%.

Concernant le conflit en Ukraine, l'expert en data marketing et communication a rappelé qu'il n'était pas directement ou indirectement présent dans les zones de conflit et a souligné que son niveau d'activité à fin février 2022 n'avait pas été perturbée.

Dans ce contexte, HighCo anticipe pour l'année 2022 une légère croissance de la marge brute et une progression de la marge opérationnelle ajustée de 50 points de base.

Publicité : offensives dans le « retail media »

Ce segment du marché publicitaire consiste, pour les e-commerçants, à monétiser leurs espaces publicitaires en ligne et leurs données clients. Il bénéficie d’une forte croissance. Ces derniers mois, Havas et Publicis ont accéléré leur positionnement dans ce domaine. Ainsi Havas a lancé « Ad to Basket », une entité dédiée au « retail media ». Quant à Publicis, il a repris CitrusAd, une adtech australienne axée sur le « retail media » et essentiellement implantée aux Etats-Unis, pour plus de 100 millions de dollars. Cette opération permet à Publicis d'affiner sa connaissance des sites marchands, ce qui crédibilise son expertise auprès de ses clients . Enfin , Criteo, le groupe français axé sur la publicité en ligne lancé en 2005, s’est également lancé dans la consolidation du segment en reprenant une firme anglaise pour 380 millions de dollars.