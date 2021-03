HIGH CO va verser un dividende en hausse et se dit confiant pour 2021

(AOF) - High Co a publié un résultat net part du groupe en retrait de 36,5% en 2020, à 5,77 millions d'euros. La maîtrise des coûts a permis de limiter la baisse du résultat des activités ordinaires ajusté à 28,8%, moins forte qu'attendue, celui-ci s'établissant à 12,18 millions d'euros, grâce à une croissance de 4,3% au second semestre. La marge opérationnelle ajustée ressort quant à elle à 16,4%, en retrait de 430 points de base. La marge brute de l'expert en data marketing et communication est est de 74,16 millions d'euros, en baisse de 10,3%.

Au 31 décembre 2020, l'excédent net de trésorerie (cash net) progresse de 14,42 millions d'euros pour s'établir à 76,96 millions, grâce notamment à une capacité d'autofinancement qui s'élève à 13 millions d'euros (hors impact IFRS 16).

Il sera proposé à la prochaine assemblée générale du 17 mai 2021, un dividende de 0,27 euro par action, en forte progression de 68,8%par rapport à l'an dernier.

HighCo anticipe pour l'année 2021 un retour à la croissance de la marge brute, ainsi q'une progression de la marge opérationnelle ajustée à plus de 17.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des signaux encourageants

Certaines études estiment que les investissements sur le marché publicitaire français devraient bondir de 9,5% l'an prochain pour s'établir à 13,4 milliards d'euros. Le marché retrouverait ainsi son niveau pré-Covid (13,2 milliards en 2019). La ruée des annonceurs vers les leviers numériques contribuera significativement à cette croissance. Après un développement de 10,5% l'an prochain, le numérique devrait capter 55,7% du marché français. Un ensemble de facteurs positifs comme les grands événements sportifs de 2021 (Euro, Jeux olympiques de Tokyo), 2022 (Coupe du monde de football) et 2024 (Jeux olympiques de Paris) porteront également le marché.

Sur le plan mondial, les professionnels prévoient un rebond de 12,3 % en 2021, après une décroissance de 5,8% cette année.