High Co: hausse de 5% du résultat net en 2022 information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 08:40

(CercleFinance.com) - High Co publie au titre de 2022 un résultat net part du groupe ajusté en hausse de 5,4% à 9,18 millions d'euros, soit un BNPA ajusté de 0,45 euro, et une marge opérationnelle de 21%, en progression de 70 points de base.



La société de marketing et de communication revendique une marge brute de près de 77,2 millions d'euros, en hausse de 0,8% à données publiées et à PCC, avec une légère croissance des activités digitales et une bonne résistance des activités offline.



High Co proposera un dividende de 0,40 euro par action à l'AG de mai, en hausse de 25%, et a l'intention de poursuivre son programme de rachat d'actions. Pour 2023, il anticipe une marge brute stable et une marge opérationnelle de l'ordre de 21%.