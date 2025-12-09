HF Sinclair prévoit une baisse des dépenses d'investissement en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

HF Sinclair DINO.N a déclaré mardi qu'il prévoyait des dépenses d'investissement de 775 millions de dollars en 2026, par rapport aux dépenses de 875 millions de dollars qu'il prévoyait pour cette année.

La société prévoit de dépenser environ 225 millions de dollars dans son segment de raffinage et 325 millions de dollars en coûts de redressement et de catalyseurs, a-t-elle indiqué dans une présentation.

Au début de l'année, la société a déclaré qu'elle prévoyait d'étendre ses réseaux de pipelines dans les Rocheuses et sur la côte ouest afin de renforcer l'approvisionnement en carburant sur des marchés tels que la Californie et le Nevada.