** L'action du raffineur américain HF Sinclair DINO.N progresse d'environ 2 % à 92,26 dollars en pré-ouverture
** La société nomme Shawn Carsten au poste de directeur financier, à compter du 1er janvier
** M. Carsten occupe actuellement le poste de directeur financier de Golden Pass LNG, une coentreprise texane spécialisée dans les terminaux d'exportation de GNL, détenue conjointement par QatarEnergy et ExxonMobil XOM.N
** M. Carsten succède à Vivek Garg, qui occupait ce poste à titre intérimaire depuis février
** L'ancien directeur financier, Atanas Atanasov, a pris un congé volontaire en février après que le comité d'audit eut émis des réserves, et la société a mis fin à son contrat en mai
** Sur 18 maisons de courtage, 8 attribuent à l’action la note "acheter" ou supérieure, 8 "conserver", 1 "vendre" et 1 "vendre fortement"; le cours cible médian est de 122 dollars – données compilées par LSEG
** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse d'environ 97 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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