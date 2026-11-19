HF Sinclair nomme le directeur financier de Golden Pass LNG au poste de directeur financier ; le cours de l'action progresse

** L'action du raffineur américain HF Sinclair DINO.N progresse d'environ 2 % à 92,26 dollars en pré-ouverture

** La société nomme Shawn Carsten au poste de directeur financier, à compter du 1er janvier

** M. Carsten occupe actuellement le poste de directeur financier de Golden Pass LNG, une coentreprise texane spécialisée dans les terminaux d'exportation de GNL, détenue conjointement par QatarEnergy et ExxonMobil XOM.N

** M. Carsten succède à Vivek Garg, qui occupait ce poste à titre intérimaire depuis février

** L'ancien directeur financier, Atanas Atanasov, a pris un congé volontaire en février après que le comité d'audit eut émis des réserves, et la société a mis fin à son contrat en mai

** Sur 18 maisons de courtage, 8 attribuent à l’action la note "acheter" ou supérieure, 8 "conserver", 1 "vendre" et 1 "vendre fortement"; le cours cible médian est de 122 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse d'environ 97 % depuis le début de l'année