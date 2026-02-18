HF Sinclair dépasse les estimations de bénéfices et annonce le congé volontaire de son directeur général

HF Sinclair DINO.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre mercredi, aidé par des marges de raffinage plus élevées pour ses produits, et a déclaré que le directeur général Tim Go prendrait un congé volontaire de ses fonctions.

Les marges des fabricants de carburants américains ont commencé à se redresser après avoir atteint leur niveau le plus bas sur plusieurs années en 2024, un repli qui faisait suite à la hausse déclenchée par les sanctions imposées à la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine, qui avait restreint l'offre mondiale.

Les marges trimestrielles des raffineries américaines, mesurées par la marge de craquage 3-2-1 CL321-1=R , ont augmenté d'environ 45 % en moyenne au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente.

La marge brute ajustée des raffineries de HF Sinclair a augmenté à 16,28 dollars par baril au cours de la période, contre 6,68 dollars par baril il y a un an.

Le secteur du raffinage de la société a enregistré un bénéfice de base ajusté de 403 millions de dollars, contre une perte de 169 millions de dollars un an plus tôt.

Elle a enregistré un bénéfice ajusté de 1,20 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 45 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Par ailleurs, HF Sinclair a déclaré que M. Go serait remplacé par le président du conseil d'administration, Franklin Myers, à titre temporaire.