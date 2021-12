Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

HF Company versera un dividende exceptionnel de 0,57 euro par action information fournie par AOF • 16/12/2021 à 10:04



(AOF) - Lors de sa réunion du vendredi 10 décembre 2021, le conseil d’administration du groupe HF Company a décidé de la tenue d’une Assemblée générale des actionnaires le 4 février 2022, afin de statuer, suite à la cession du pole HDL, sur le versement d’un dividende exceptionnel de 0,57 euro par action. Ajouté au dividende de 0,5 euro par action versé en juillet 2021, le rendement total sur 12 mois versé par la société à ses actionnaires s’établit à 15,2%





