HF Company: vers une vente du laboratoire LanPark

(CercleFinance.com) - HF Company indique avoir initié un processus de vente du laboratoire des applications numériques LanPark, pour une valeur d'entreprise de 2,4 millions d'euros avec un paiement de 1,95 million au plus tard le 31 décembre et un complément de prix de 0,45 million.



Le conseil d'administration a en effet validé, le 17 novembre dernier, une proposition d'acquisition formulée par un industriel du secteur associé à des cadres de HF Company, proposition qui lui a été adressée le 10 octobre.



Cette vente, qui sera réalisée au 31 décembre, s'inscrit dans l'engagement de la société à optimiser la valeur pour ses actionnaires et lui permettra de concentrer ses ressources sur les opportunités de croissance stratégique.





Valeurs associées HF COMPANY Euronext Paris +1.14%