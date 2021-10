HF Company réduit ses pertes au premier semestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

En guise de perspectives, HF Company dit étudier différentes options d'utilisation de sa forte trésorerie nette et de redéploiement/repositionnement de ses activités.

Cette cession de l'activité la plus importante du groupe (80 % du chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'exercice 2021) réduira très significativement le niveau d'activité du groupe à partir du quatrième trimestre de cette année.

Rappelons que le 18 octobre dernier, HF Company a cédé son activité Home Digital Life composée de Metronic en France et de ses filiales Italienne et Espagnole, à Bigben Interactive pour 16 millions d'euros.

(AOF) - HF Company a levé le voile vendredi soir sur ses résultats du premier semestre 2021. L’intégrateur de solutions technologiques a accusé une perte nette (part du groupe) de 1,4 million d’euros, contre une perte de 9,1 millions d’euros un an plus tôt. Pour sa part, le résultat d’exploitation ressort à -1,1 million d’euros, contre -0,9 million lors du premier semestre 2020. Quant au chiffre d’affaires, il s’établit à 13,7 millions d’euros, contre 12,2 millions d’euros.

