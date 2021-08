Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HF Company : des actions auto-détenues annulées information fournie par Cercle Finance • 18/08/2021 à 07:12









(CercleFinance.com) - HF Company a indiqué mardi soir que son conseil d'administration a décidé, en date du 30 juillet, de procéder à l'annulation de 102.541 actions auto-détenues, soit 3,16% du capital de l'intégrateur de solutions technologiques dans l'univers de la maison connectée. A l'issue de cette annulation qui prendra effet le 20 août prochain, le capital de la société s'élèvera ainsi à 1.569.130,50 euros et sera composé de 3.138.261 actions de 0,5 euro de valeur nominale.

