HF Company : dégradation des comptes au premier semestre

(AOF) - Au premier semestre, HF Company a enregistré une perte nette, part du groupe, de 523 000 euros contre un profit de 519 000 euros, un an plus tôt. Le résultat d’exploitation s’est aussi dégradé, passant de -485 000 euros à – 854 000 euros en un an. L’excédent brut d’exploitation (EBE) de la période est négatif à - 505 000, contre - 57 000 euros au premier semestre 2022, mais l’EBE du pôle Broadband reste positif à 255 000 euros. Le groupe a souligné le contexte économique difficile.

Le chiffre d'affaires de l'intégrateur de solutions et services technologiques dans l'univers digital et réseaux a reculé de 8,3% à 2,891 millions d'euros.

Au 30 juin 2023, le bilan du Groupe HF Company fait ressortir une trésorerie nette de 21,6 millions d'euros, soit 72% du total du bilan. Les capitaux propres s'élèvent à 26,4 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Equipementiers Télécoms

Revue des perspectives à la baisse pour les smartphones

Face à un recul du pouvoir d'achat des consommateurs, les intervenants du marché mondial des smartphones ont dû affronter des ventes en chute de 14% au premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022.

Selon IDC, les ventes mondiales seront moins élevées que prévues au second semestre, affichant un recul de 3,2% par rapport à 2022. Une baisse de 1,1% était précédemment estimée. Le cabinet Gartner avait, lui, prédit dès le départ un recul de 4% du marché. Les marques chinoises sont particulièrement impactées. Très exposés à leur marché domestique, Xiaomi, Oppo et Vivo ont déjà perdu des parts de marché en 2022 et la situation devrait perdurer cette année.

Apple et Samsung s'en sortent mieux car, même si les ventes baissent en volumes, ces acteurs peuvent jouer sur les prix et davantage maintenir leur activité grâce à un positionnement haut de gamme.

La situation du marché devrait s'améliorer en 2024 : la croissance devrait devenir faible mais continue.