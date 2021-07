HF COMPANY : croissance de 13% au premier semestre

A travers sa stratégie « Focused », Ericsson a stoppé sa diversification pour se recentrer sur les équipements, qui constituent les trois quarts de son chiffre d'affaires. Néanmoins cette stratégie n'est pas sans risques. Lorsque les opérateurs télécoms seront tous équipés en 5G, ses concurrents comme Huawei et Nokia, présents sur toute la chaîne de valeur (matériel pour réseaux fixes, mobiles, cloud, smartphones), pourront compter sur leurs autres activités.

Le groupe suédois était en difficultés il y a encore quelques années. Néanmoins, il a saisi l'opportunité de la 5G pour fortement consolider ses positions. Il est le seul équipementier à avoir remporté des contrats 5G à la fois aux Etats-Unis et en Chine. Avec la Corée du Sud et le Japon, ces deux pays ont été parmi les premiers au monde à lancer la 5G. Les Etats-Unis comptent désormais 1 million d'abonnés 5G, ce chiffe ayant dépassé la barre des 100 millions en Chine.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La répercussion de ces hausses de coûts est progressivement mise en oeuvre et devrait avoir son plein effet sur la dernière partie de l'année.

" En termes de rentabilité, les tensions sur les chaînes d'approvisionnement notamment des composants électroniques, la hausse des cours des matières premières et les surcoûts ponctuels pour l'achat de capacités de transport par containers au plan mondial depuis quelques mois, limiteront temporairement le rebond des marges du groupe engagé l'année dernière " a précisé le spécialiste des solutions technologiques dans l'univers de la maison connectée.

Le pôle Industrie reste sur des niveaux d'activité très bas depuis la délocalisation de l'activité sous-traitée à Vector par Itron vers la Pologne. Les revenus sont passés en un an de 1 million à 0,4 million.

croissance de 9% à 2,2 millions d'euros sur la première partie de l'année et enregistre son second trimestre de croissance séquentielle, avec les déploiements des solutions d'alimentation RPF de LEA.

