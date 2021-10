HF Company : cession du pôle Home Digital Life finalisée

(AOF) - HF Company a finalisé la cession de ses activités Home Digital Life, composées de Metronic en France et de ses filiales italienne et espagnole, à BigBen Interactive. HF Company et BigBen Interactive étaient entrées en négociations exclusives le 20 août dernier. La cession de l'intégralité du capital et des droits de vote de Metronic SAS a été actée pour 12 millions d'euros payés en numéraire ce jour auxquels viendront potentiellement s'ajouter deux compléments de prix au titre des exercices 2022 et 2023 pour un total de 4 millions.

A fin juin 2021, le Groupe HF Company détenait une trésorerie nette de 15 millions, auxquels viennent s'ajouter les 12 millions reçus ce jour.

Avec donc d'ores et déjà un total de 27 millions net de toute dette, avant les compléments de prix attendus en 2023 et 2024, HF Company dispose de moyens financiers conséquents pour saisir les opportunités et faire évoluer son mix d'activités.

A 7,1 euros par action, la valorisation en bourse de HF Company fait ressortir une décote de près de 20% sur cette trésorerie nette.

