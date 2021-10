Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HF Company : cession de Metronic finalisée information fournie par Cercle Finance • 18/10/2021 à 13:07









(CercleFinance.com) - Bigben annonce avoir finalisé l'acquisition de Metronic, 'leader européen du traitement de l'image avec un positionnement fort dans l'audio-vidéo connecté' et pôle home digital life de HF Company, au sein de son pôle audio/telco. Cette opération pour 12 millions d'euros payés en numéraire, a été effectuée le 15 octobre. Deux compléments de prix plafonnés pourront être versés en numéraire en 2023 et 2024 dans la limite d'un montant global cumulé de quatre millions d'euros. 'Avec une trésorerie de 27 millions d'euros, nous disposons de moyens financiers conséquents pour entamer une nouvelle étape dans le développement d'HF Company', commente le PDG de la société, Yves Bouget.

Valeurs associées HF COMPANY Euronext Paris -0.56%